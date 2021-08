Passionierte Medizinerin : Lieber Ärztin als Kinostar - Marianne Koch wird 90

In den 1950er und 1960er Jahren war Marianne Koch ein Leinwandstar und stand mit Clint Eastwood vor der Kamera. Doch für die Medizin verließ sie Hollywood.

Tutzing | Ihre Hollywood-Karriere hat Marianne Koch einst für die Medizin aufgegeben. Als Autorin und Moderatorin klärt sie über Gesundheitsthemen auf und gibt Tipps für eine gesündere Lebensweise. Dabei geht sie mit gutem Beispiel voran - dass Marianne Koch an diesem Donnerstag (19. August) ihren 90. Geburtstag feiert, sieht man ihr so ganz und gar nicht an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.