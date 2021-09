Fashion Week : Leni Klum präsentiert Kollektion auf Modewoche

Auf den Spurher ihrer Mutter: Die Tochter von Topmodel Heidi Klum hatte auch in diesem Jahr ihren Auftritt bei der Berliner Modewoche.

Berlin | Schon seit einiger Zeit bewegt sich Leni Klum in der Modewelt - nun ist die Tochter von Topmodel Heidi Klum auch auf der diesjährigen Berliner Modewoche aufgetreten. Am Sonntag stellte sie im Kraftwerk eine Kollektion vor, an der sie nach Angaben des Onlinehändlers About You auch mitgearbeitet hat. Die 17-Jährige lief in der Show auch selbst mit. U...

