Fools Garden : „Lemon Tree“: Riesenhit wird in Schulen analysiert

Der Song „Lemon Tree“ wird in Schulklassen in Baden-Württemberg analysiert. Der Sänger von „Fools Garden“ erzählt, dass dies auch in englischen Schulen der Fall sei.

Freiburg im Breisgau | In nur 20 Minuten will der Sänger der Band Fools Garden, Peter Freudenthaler, den Superhit „Lemon Tree“ aus dem Jahr 1996 zu Papier gebracht haben. Wenig Zeit für einen Klassiker, der es sogar bis in den Lehrplan baden-württembergischer Schulklassen schaffte. „„Lemon Tree“ wird in den Schulen im Musikunterricht analysiert, das war im Unterricht mei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.