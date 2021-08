Wie Testament von Lana del Rey : Gegen posthume Veröffentlichung: Musiker tätowiert sich letzten Willen

Posthum veröffentlichte Alben sind gerade in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Aber nicht alle Musiker sind damit einverstanden – und sichern sich auf unkonventionellem Weg dagegen ab.

Osnabrück | Seit dem Tod von Pop-Ikone Prince im April 2016 sind schon drei Studioalben von ihm erschienen, das dritte unter dem Titel "Welcome 2 America" erst vor wenigen Wochen. Dazu kommen ein Live- und zwei Best-of-Alben. Auch in der Rap-Szene häuften sich in den letzten Jahren Studioalben von bereits verstorbenen Künstlern. Von Lil Peep, 2017 an einer Übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.