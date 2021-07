Britischer Schauspieler : Längst nicht mehr nur Harry Potter: Daniel Radcliffe wird 32

Es gibt Rollen, die sind für immer mit einem Menschen verbunden. Daniel Radcliffe und Harry Potter sind ein solches Duo. Unweigerlich verbunden - und doch hat der frühere Kinderstar die magische Welt von Joanne K. Rowling hinter sich gelassen.

Berlin | Es ist die unter Millennials wohl bekannteste Geburtstagsszene im Film: Am 31. Juli 1991 tobt im Nirgendwo vor der britischen Küste im Dunkel ein heftiger Sturm. Meterhohe Wellen türmen sich auf, stürzen wieder in sich zusammen und katapultieren den Zuschauer in die Szenerie, in der eine Hütte, nicht mehr als ein Holzverschlag, auf der Spitze eines...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.