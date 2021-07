Corona-Fall : Komponist Webber sagt Start von Musical „Cinderella“ ab

Das Ensemble ist wohlauf, doch ein Statist hatte ein positives Testergebnis. Der Start von „Cinderella“ muss verschoben werden, die Mitarbeiter gehen in Selbstisolation.

London | Andrew Lloyd Webber hat den für diese Woche geplanten Start seines neuen Musicals „Cinderella“ in London abgesagt. Grund sei ein positiver Coronavirus-Fall bei einem Statisten, der am vergangenen Wochenende festgestellt wurde, teilte der britische Komponist am Montag per Twitter mit. Er habe sich wegen der Regeln zur Selbstisolation für Kontaktpers...

