Pop & Rock : Keine Lockdown-Lähmung - Der Pop-Herbst wird golden

Goldener Pop-Herbst mit Masse und Klasse: Ungewöhnlich viele Topstars veröffentlichen in den nächsten Wochen neue Musik. Von Helene Fischer über Ed Sheeran und Diana Ross bis Sting.

Berlin | Auch das zweite Corona-Jahr hat die Umtriebigkeit vieler Superstars aus Pop und Rock nicht bremsen können. Brachten 2020 beispielsweise Bob Dylan, Bruce Springsteen, die Ärzte und Taylor Swift mitten in der Pandemie starke Alben heraus, so sind es in den nächsten Wochen gleich ein knappes Dutzend aus der A-Liga. Einer davon nennt sein neues Werk ga...

