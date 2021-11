Schauspieler : Karl-May-Filme machten ihn berühmt - Ralf Wolter wird 95

Er war Sam Hawkens in „Winnetou“. Die Karl-May-Verfilmungen machten den Schauspieler Ralf Wolter bekannt. Aus der Öffentlichkeit hat er sich seit knapp zehn Jahren zurückgezogen. Jetzt wird Ralf Wolter 95.

München | Als kauziger Trapper Sam Hawkens ist Ralf Wolter in den 60er Jahren zum Kinostar geworden. An der Seite von „Winnetou“-Star Pierre Brice feierte er seine größten Erfolge. Bis heute werden die Karl-May-Filme immer wieder im Fernsehen gezeigt. An diesem Freitag (26. November) begeht Wolter in München seinen 95. Geburtstag. Interviews gibt er schon la...

