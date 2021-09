Scheidung in Hollywood : „Knallharter Ehevertrag“ – Kaley Cuoco und Karl Cook lassen sich scheiden

Nach drei Jahren Ehe ist es aus – Kaley Cuoco und ihr Ehemann Karl Cook lassen sich scheiden. Um ihr Vermögen muss sich die Schauspielerin allerdings keine Sorgen machen.

Los Angeles | Die Schauspielerin Kaley Cuoco und ihr Ehemann Karl Cook erklärten am Freitag in einer exklusiven Erklärung in "People", dass sich das Paar scheiden lässt. Die Scheidung war zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits eingereicht. "Trotz unserer Liebe und dem tiefen, gegenseitigen Respekt den wir füreinander haben, haben wir entdeckt, dass unsere aktuellen W...

