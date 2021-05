John Davis ist tot : Sänger von Milli Vanilli stirbt an Covid-19

Trauer um John Davis: Der Sänger von Milli Vanilli ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Er wurde 66 Jahre alt.

Cadolzburg/Fürth | Er war eine der wahren Stimmen des Pop-Duos Milli Vanilli: John Davis ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine Tochter schrieb auf John Davis' Facebook-Seite, dass der Sänger am Montagabend an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sei. John Davis lebte zuletzt im Landkreis Fürth. Am Mittwoch bestätigte seine Tochter auf Nachfrage der Deutsche...

