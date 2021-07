Shakespeare : Joel Coen verfilmt „Macbeth“ mit Frances McDormand

Die Tragödie „Macbeth“ wurde schon oft verfilmt. Nun kommt eine weitere Version mit den Hollywood-Stars Frances McDormand und Denzel Washington dazu.

Los Angeles/New York | Eine Neuverfilmung des Shakespeare-Klassikers „Macbeth“ mit den hochkarätigen Oscar-Preisträgern Frances McDormand („Nomadland“) und Denzel Washington („Training Day“) wird in New York seine Weltpremiere feiern. Nach Mitteilung der Veranstalter ist „The Tragedy of Macbeth“ Ende September der Eröffnungsfilm beim New York Filmfestival. Das Drama wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.