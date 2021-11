Time Clocks : Joe Bonamassa reist zu den Blues-Wurzeln zurück

Er ist der Mann im Anzug, er ist der Blues-König schlechthin. Wenn Joe Bonamassa in die Gitarrensaiten greift, bleibt gefühlt die Zeit stehen. In seinem neuen Album dreht er die Zeit sogar zurück.

Berlin | Als Zwölfjähriger hat Joe Bonamassa mit dem legendären B.B. King gespielt. Inzwischen, knapp 32 Jahre später, ist er selbst auf dem Olymp des Blues angelangt. Hatte er in seinem Studioalbum „Royal Tea“ im Vorjahr noch britische Themen in seine Musik eingebaut, so ist sein neuestes Werk „Time Clocks“ als bewusste Rückkehr in alte Zeiten zu verstehen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.