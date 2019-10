Millionen Likes für "Friends"-Star : Jennifer Aniston tritt Instagram bei – und schrottet die Social-Media-Plattform

Jennifer Aniston besitzt nun einen eigenen Instagramaccount. Neben Millionen Fans freut sich auch eine Hollywood-Größe .

15. Oktober 2019, 17:26 Uhr

Los Angeles | Jennifer Aniston taucht bisher in den Sozialen Netzwerken nicht auf. Das ist für einen Hollywoodstar im Jahr 2019 gelinde gesagt überraschend. Doch die Schauspielerin schien keinen Wert auf diese Form des modernen Marketings zu setzen. Erst in einem Interview vor wenigen Tagen beschrieb sie die Sozialen Netzwerke als etwas, gegen das sie sich sträube, das aber einfach nicht verschwinde.

Aniston legt Instagram lahm

Nun hat sie nachgegeben: Seit Dienstagnachmittag besitzt die 50-Jährige einen eigenen Instagramaccount. Und gleich mit dem ersten Posting sorgt sie für Millionen-Likes und Freude bei allen "Friends"-Fans.





Dort ist sie gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Erfolgsserie zu sehen. "Jetzt sind wir auch Instagram-Freunde", schreibt Aniston zu dem Selfie. Als die Serie vor gut drei Wochen ihren 25. Geburtstag feierte war die Rachel-Darstellerin bei "Insta" von ihren Kollegen noch schmerzlich vermisst worden.

Am Abend (deutscher Zeit) beschweren sich immer mehr Fans, dass sie dem Account der Schauspielerin nicht folgen können. Gegenüber "People.com" bestätigt Instagram, dass es aufgrund des großen Ansturms zu Schwierigkeiten mit der Profilseite gekommen ist. "Are Instagram and Jen on a break?" fragen sich viele Fans und beziehen sich damit auf einen Runnig Gag aus "Friends".

Reese Witherspoon oder Ellen DeGeneres?

Schauspielerin Reese Witherspoon scheint sich besonders über den Neuzugang zu freuen. "Endlich", kommentiert sie den Beitrag. Laut Aniston habe Witherspoon, mit der sie gerade die Drama-Serie "The Morning Show" dreht, versucht, ihr die Vorteile eines eigenen Accounts nahe zu bringen. Vielleicht wird Aniston nun aber auch den Streit zwischen Witherspoon und TV-Moderatorin Ellen DeGeneres aufklären? Die beiden diskutieren seit Monaten per Instagram darüber, wer von ihnen besser mit Aniston befreundet ist.