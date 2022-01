Nach 16 Jahren Beziehung : Schauspielerpaar: Jason Momoa und Lisa Bonet haben sich getrennt

Nach 16-jähriger Beziehung hat das Schauspielerpaar Jason Momoa und Lisa Bonet seine Trennung bekannt gegeben. "Die Liebe zwischen uns dauert an" schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung, doch ihre Ehe würde enden.

Hollywood | US-Schauspieler Jason Momoa und seine Frau und Kollegin Lisa Bonet gehen getrennte Wege. Ihre Liebe füreinander werde weiterleben, doch als Ehepartner würden sie sich trennen, teilte das Paar am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Konto mit. Die Erklärung des Paares auf Instagram: Related content Dies geschehe in Ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.