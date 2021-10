Ende Oktober : Japans Prinzessin Mako heiratet Studienliebe

Nach vielen Widerständen will die japanische Prinzessin Mmako endlich heiraten. Der Auserwählte ist ein Studienfreund.

Tokio | Das jahrelange Warten hat für Japans Prinzessin Mako ein Ende: Am 26. Oktober wird sie endlich ihre Studienliebe, den Bürgerlichen Kei Komuro, heiraten. Das gab das erzkonservative Haushofamt am Freitag bekannt. Am selben Tag wollen die beiden vor die Presse treten. Zugleich gab das Haushofamt bekannt, dass die 29 Jahre alte Tochter von Kronprinz A...

