Comicbuch-Verfilmung : Jake Gyllenhaal wird zum „Prophet“-Superhelden

Hollywood-Schauspieler Jake Gyllenhaal wird in seinem nächsten Film zum Superhelden „John Prophet“. Als Supersoldat ist er auf der Suche nach seiner nächsten Mission.

Los Angeles | Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (40, „Brokeback Mountain“, „Spider-Man: Far From Home“) wird als „John Prophet“ zum Superhelden in einer Comicbuch-Verfilmung. Diese Geschichte werde in der Comic-Welt als packender, emotionaler und visuell besonderer Film hervorstechen, teilte Jeff Robinov, Chef von „Studio 8“, dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“ ...

