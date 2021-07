Musicalfilm : „In The Heights“: Bunter Ausflug in den New Yorker Sommer

In schwierigen Zeiten können Musik und Tanz ein wunderbares Heilmittel sein. „In The Heights“ hat dazu alle Zutaten.

New York | „In The Heights“ entführt seine Zuschauer in ein schillerndes New Yorker Latino-Viertel. Im Mittelpunkt des Musical-Films steht Usnavi, der Besitzer eines kleinen Bodega-Krämerlädchens in Washington Heights am Nordende Manhattans. Liebevoll hält die alte Kubanerin Abuela Claudia die Nachbarschaft rund um Usnavis Kunden zusammen. Usnavi aber träumt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.