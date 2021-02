91 Jahre alt : Hollywoodstar Christopher Plummer ist tot

Der preisgekrönte kanadische Charakterdarsteller Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Los Angeles | Der Star aus "Meine Lieder meine Träume", "Knives Out" und den "Hunger-Games"-Filmen ist tot, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Demnach hat Plummers Familie bestätigt, dass der 91-Jährige am Freitag zu Hause in Connecticut bei einem Unfall um...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.