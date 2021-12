Personen : High-Tech-Architekt Lord Richard Rogers gestorben

Das Centre Pompidou in Paris machte Richard Rogers und seinen markanten Stil in den Siebzigern weltweit bekannt. Am Samstag starb der Pritzker-Preisträger im Alter von 88 Jahren.

London | Technologie war für ihn das Rohmaterial der Architektur, so wie Worte für die Dichtkunst. Am Samstagabend starb Richard Rogers im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in London, wie verschiedene Medien unter Berufung auf die Familie und seinen Sprecher berichteten. Die Todesursache wurde nicht genannt. Der innovative Stararchitekt hinterlässt seine z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.