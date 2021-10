Britische Royals : Herzogin Camilla berichtet von Erkrankung ihrer Mutter

In einem Interview spricht Herzogin Camilla über die Osteoporose-Erkrankung ihrer Mutter. Die Herzogin von Cornwall setzt sich seit Jahren für Aufklärung rund um die Krankheit ein.

London | Herzogin Camilla (74) hat in einem Interview mit der BBC offen über die Osteoporose-Erkrankung ihrer Mutter Rosalind Shand gesprochen. „Wir sahen einfach zu, wie sie vor unseren Augen schrumpfte“, sagte Camilla in einem Ausschnitt des Interviews, der am Sonntag auf dem Instagram-Account des Clarence House veröffentlicht wurde. Das komplette Intervi...

