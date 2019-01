ARD-Show "Schlagerchampions" : Fischer und Silbereisen gemeinsam auf der Schlagerbühne – Tränen inklusive

In der Show verriet der Moderator, was er nun mit dem Tattoo von Helene Fischer auf seinem Oberarm vorhat.

von dpa

13. Januar 2019, 07:21 Uhr

Berlin | Helene Fischer und Florian Silbereisen sind am Samstagabend zum ersten Mal nach Bekanntwerden ihrer Trennung gemeinsam öffentlich aufgetreten. Fischer war zu Gast in Silbereisens ARD-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten".

Jens Kalaene

In der Show hat Silbereisen sich auch zu dem großen Tattoo mit dem Gesicht seiner Ex-Freundin Helene Fischer (34) auf seinem Oberarm geäußert. Der Moderator will es trotz der Trennung wohl behalten. "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen", sagte er am Samstagabend in Berlin. "Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens."



Er werde das Tattoo immer mit Stolz tragen, sagte Silbereisen neben der sichtlich gerührten Fischer – so trage er als Schlagerfan die Allerbeste auf dem Arm.

Jens Kalaene

Auch viele andere Stars kamen ins Berliner Velodrom, um dort zu singen. Darunter waren etwa Andreas Gabalier, Andrea Berg, Roland Kaiser und Marianne Rosenberg. Auch die Bands Santiano und Kelly Family traten in der Live-Sendung auf.