Popstar : Helene Fischer: „Freue mich auf die Zeit, die vor uns steht“

Die Sängerin wendet sich via Instagram an die Öffentlichkeit. Sie schreibt in dem Post, dass es ihr gut gehe und sie derzeit überglücklich sei. Mehr verrät sie allerdings nicht.

Berlin | Sängerin Helene Fischer hat sich nach Medienberichten über eine Schwangerschaft bei Instagram geäußert. „Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl. Ich sende euch viel Liebe und danke e...

