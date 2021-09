Böse Komödie : „Helden der Wahrscheinlichkeit“: mit Mads Mikkelsen

Mit mathematischen Formeln lässt sich für Otto die Welt erklären. Auch den Tätern eines Bombenattentats will er so auf die Spur kommen. Doch manche Dinge entziehen sich eben der Logik.

München | Alles im Leben hängt irgendwie zusammen. Ein Mann verliert seinen Job und fährt früher nach Hause als gewöhnlich. Eine Frau stirbt bei einem Bombenanschlag in der U-Bahn. Und ein Mädchen wünscht sich ein Fahrrad. In „Helden der Wahrscheinlichkeit - Riders of Justice“ spinnt der Däne Anders Thomas Jensen daraus eine skurrile und anrührende Geschicht...

