Trauer um Schauspieler : „Großstadtrevier“-Star Wilfried Dziallas ist tot

Der beliebte Hamburger "Ohnsorg"- und "Großstadtrevier"-Star Wilfried Dziallas ist mit 77 Jahren gestorben.

Hamburg | Wilfried Dziallas ist am Sonnabend im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte das Ohnsorg-Theater in einer Mitteilung. Den meisten TV-Zuschauern dürfte der gebürtige Hamburger durch seine Rolle als Revierleiter Bernd Voss in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" in Erinnerung sein. Trauer um Wilfried Dziallas ...

