Schwierigkeiten beim Sprechen : Tagesschau plötzlich abgebrochen: Große Sorge um Nachrichtensprecher Jan Hofer

Die Tagesschau am Donnerstagabend wurde plötzlich abgebrochen, nachdem Jan Hofer Schwierigkeiten hatte, zu sprechen.

von Ankea Janßen

14. März 2019, 21:01 Uhr

Hamburg | Wie geht es Tagessschau-Moderator Jan Hofer? Diese Frage stellen sich zahlreiche Zuschauer, nachdem die Sendung am Donnerstagabend plötzlich abgebrochen wurde. Zuvor war zu sehen, wie der 69-Jährige sich am Tisch abstützte und offensichtlich Schwierigkeiten hatte, zu sprechen. "Am Ende der "Tagesschau" wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte. Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert", teilte der Chefredakteur ARD-aktuell, Kai Gniffke, der Deutschen Presse-Agentur mit. Zurzeit lasse sich Hofer ärztlich untersuchen.





Auf Twitter meldeten sich zahlreiche Nutzer besorgt zu Wort.







Auch ProSieben bekundete Genesungswünsche:



Bereits 2016 musste der Nachrichtensprecher eine Moderation "aus gesundheitlichen Gründen" abbrechen und an Kollegin Caren Miosga übergeben. Am Tag darauf gab Hofer selbst Entwarnung.



Seit 1986 gehört Jan Hofer zum Moderatorenteam der Tagesschau und ist seit 2004 Chefsprecher der deutschen Nachrichtensendung, die sich durchschnittlich 9,63 Millionen Zuschauer ansehen.