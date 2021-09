Abschied : Griechischer Komponist Mikis Theodorakis gestorben

In Griechenland galt er als Volksheld, auch international berührte und inspirierte Mikis Theodorakis Millionen - längst nicht nur wegen seiner weltbekannten Musik zum Film „Alexis Sorbas“.

Athen | Der griechische Komponist Mikis Theodorakis ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Das teilte das griechische Kultusministerium mit. Theodorakis wurde in seiner Heimat als Volksheld verehrt. Auch international erlangte er als Musiker, Schriftsteller, Politiker und kritischer Geist Berühmtheit. Nach der Nachricht des Todes von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.