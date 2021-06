RTL bestätigt : Transfercoup: Lukas Podolski wird neuer Juror bei dieser TV-Show

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski kehrt nach Deutschland zurück. Aber nicht als Fußballer sondern als Juror bei einer bekannten TV-Show.

Köln | Fußballer Lukas Podolski kommt in die Jury der RTL-Show "Das Supertalent". Das teilte der Kölner Privatsender am Dienstag mit. Der 36-jährige ehemalige Bayern-München-Spieler werde in der nächsten Staffel mitwirken. "Man ist damit groß geworden. Man schaut es sich mit den Kindern an", sagte Podolski über die Show. "Man braucht bestimmt ein bisschen An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.