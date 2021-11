Brisante Aussagen im „Spiegel“ : Frauenfeindlichen Äußerungen: Modedesigner Joop rudert zurück

Er lehne Gewalt und den Machtmissbrauch gegenüber Frauen und Models natürlich ab, betont Modedesigner Wolfgang Joop. Seine Äußerungen in einem Interview hatten zuvor viele irritiert.

Potsdam | Modeschöpfer Wolfgang Joop hat nach Kritik an seinen Äußerungen über den früheren Umgang mit Models um Entschuldigung gebeten. „Meine Aussage bezüglich der Sünde in der Modewelt war im Kontext deplatziert“, schrieb der 76-Jährige bei Instagram und Facebook. Für die Wortwahl im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ wolle er sich bei all ...

