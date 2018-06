"Everything is Love" : Überraschung: Beyoncé und Jay-Z veröffentlichen gemeinsames Album

Das berühmte Musiker-Paar Beyoncé und Jay-Z hat überraschend ein gemeinsames Album veröffentlicht.

von Christian Ströhl

17. Juni 2018, 10:19 Uhr

New York | Pop-Diva Beyoncé und Rapper Jay-Z haben bei einem Konzert am Samstagabend überraschend ein gemeinsames Album angekündigt. Es trägt den Namen "Everything is Love" – und ist bereits kurz nach der Ankündigung exklusiv beim Musikstreamingdienst Tidal erschienen, der seit 2015 Jay-Z gehört.

Beim größten Streamingdienst Spotify ist das Album nicht verfügbar. Offenbar aus gutem Grund: Beyoncé lässt sich in einem der Songs beleidigend über Spotify aus.

Vor allem feiern die beiden mit dem neuen Album aber ihr Ehe-Glück und ihre Leidenschaft. Musikalisch vereint es den für Beyoncé typischen warmen Soul mit Hip Hop, für den Jay-Z bekannt ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsame Songs veröffentlichen. In den vergangenen Jahren hatten Beyoncé und Jay-Z allerdings vor allem mit den Problemen in ihrer Beziehung Schlagzeilen gemacht, die sie jeweils in ihrer Musik verarbeiteten. Beyoncé warf Jay-Z auf ihrem Album "Lemonade" von 2016 Seitensprünge vor, Jay-Z entschuldigte sich daraufhin auf seinem Album "4:44" für seine Untreue. Die Superstars haben drei gemeinsame Kinder.