Einflussreicher Familientherapeut : Seine Elternratgeber sind Bestseller: Jesper Juul ist gestorben

"Europas großer Familienretter": Der Däne starb nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren.

von Lorena Dreusicke

26. Juli 2019, 09:28 Uhr

Odder | Der dänische Familientherapeut Jesper Juul ist am Donnerstag im Alter von 71 Jahren gestorben. Er sei nach schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen, berichtet das Institut Familylab in Berufung auf Juuls Sohn Nicolai.

Juul lebte seit mehreren Jahren zurückgezogen in Odder an der dänischen Ostseeküste. 2012 entzündete sich sein Rückenmark, sodass er zum Pflegefall wurde. Er starb an einer erneuten Lungenentzündung.

Juul wurde 1948 in Vordingborg, Dänemark, geboren und arbeitete als Lehrer, Gruppen- und Familientherapeut und Konfliktberater. 2004 rief er das Projekt Familylab ins Leben, das in neun europäischen Ländern Familien berät.

Die Juul-Erziehungsmethode: Kindern auf Augenhöhe begegnen

Juul galt seit rund drei Jahrzehnten als einflussreichster Familientherapeut Europas. Der Erziehungsexperte schrieb rund zwei Dutzend Bücher. Seine Ratgeber "Was Familien trägt", "Nein aus Liebe" und "Pubertät – Wenn Erziehen nicht mehr geht" wurden Bestseller.

Als sein bekanntestes Buch gilt "Das kompetente Kind". Darin schreibt Juul, die traditionelle Erziehung ignoriere, dass Kinder Verhalten durch Imitation lernen. Sie sollten experimentieren dürfen und anhand des elterlichen Vorbilds lernen. Ständige Ermahnungen führten hingegen dazu, dass sich Kinder dumm und unzureichend fühlen. Fallen Kinder mit ihrem Verhalten auf, müsse immer die ganze Familie an ihrem Umgang arbeiten.