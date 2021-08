Neues aus Holywood : Erster Trailer zu „Spider-Man 3“

Der Trailer von „Spider-Man: No Way Home“ zeigt New York im Chaos und viele bekannte Gesichter.

Los Angeles | Bösewichte aus der Vergangenheit und Hochhäuser, die sich verbiegen: In dem ersten Trailer zum dritten Teil der „Spider-Man“-Reihe mit dem britischen Schauspieler Tom Holland versinkt New York City im Chaos. Der Trailer, der am Montag veröffentlicht wurde, zeigt auch Benedict Cumberbatch als Spider-Man-Mentor Doctor Strange und Alfred Molina in sei...

