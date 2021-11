Familiengeschichten : Erfolgsautorin Dora Heldt wird 60

Mit humorvollen Familienromanen wie „Urlaub mit Papa“ hat sich Dora Heldt in die Herzen meist etwas reiferer Leserinnen geschrieben. Inzwischen wagt sie sich, wie aktuell in „Drei Frauen, vier Leben“, auch an Tiefgründigeres.

Hamburg | „Vom Vater hab' ich die Statur, des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren“, reimte einst Goethe. Ähnliches darf auch Dora Heldt über ihre Herkunft sagen. „Von meinem Vater haben meine Geschwister und ich Disziplin gelernt - er war Soldat bei der Bundeswehr und typisches Mitglied der Wiederaufbau-Generation“, eri...

