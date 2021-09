Britischer Popstar : Ed Sheeran spielt 2022 drei Konzerte in Deutschland

Der Singer-Songwriter geht kommendes Jahr wieder auf große Tour. Auch in Gelsenkirchen (7. Juli), München (10. September) und Frankfurt (23. September) will er Station machen.

Berlin | Der britische Popstar Ed Sheeran (30) wird 2022 für drei Konzerte nach Deutschland kommen. Geplant sind Auftritte in Gelsenkirchen, München und Frankfurt, wie Warner Music am Freitag mitteilte. Am 29. Oktober soll das fünfte Album des Musikers erscheinen - es trägt den Titel „=“ („Equals“, auf Deutsch: gleich). Die daraus ausgekoppelte Single „Bad ...

