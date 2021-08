Abschied : Don Everly von den Everly Brothers ist tot

US-Sänger Don Everly von den Everly Brothers ist tot.

Nashville | Er starb am Samstag im Alter von 84 Jahren, wie sein Team auf der Instagram-Seite des Duos bekanntgab. Die Everly Brothers feierten mit Hits wie „Bye, Bye Love“, „Wake Up, Little Susie“ und „All I Have To Do Is Dream“ große Erfolge. Dons Bruder Phil Everly, die zweite Hälfte des Duos, war bereits 2014 im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Everly...

