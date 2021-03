ProSieben-Show : Doch nicht Gottschalk: Bei „Masked Singer“ wurde das Quokka enthüllt

Bei "The Masked Singer" wurde das Quokka enthüllt. Ein beliebtes Gerücht war falsch. Es ist nicht Gottschalk.

Köln | "Der letzte Bulle" mimt ein Beuteltier: Schauspieler Henning Baum ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" als kugeliges Quokka enttarnt worden. Der 48-Jährige mit der markanten Stimme schälte sich am Dienstagabend aus seinem Mini-Känguru-Kostüm – da er zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten hatte, musste er seine wahre Identität preisgeben. "D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.