Jahreswechsel : Dieter Hallervorden singt Silvester am Brandenburger Tor

Dieter Hallervorden muss sich in diesem Jahr keine Gedanken über seine Silvester-Planung machen. Der Schauspieler und Kabarettist hat einen Auftritt in Berlin.

Berlin | Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden tritt bei der traditionellen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin auf. Er freue sich, angefragt worden zu sein, sagte der 86-Jährige bei einem Pressetermin 100 Tage vor der Party am Brandenburger Tor. Demnach wolle er ein Medley mit Liedern von seinem neuen Album spielen. Im November veröffe...

