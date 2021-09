Streaming : Die roten Overalls und Dali-Masken sind zurück

Alles hat ein Ende, auch bei Netflix: Die letzte Staffel von „Haus des Geldes“ ist da. Es war eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes. Die ersten fünf Episoden der finalen Staffel starten.

Berlin | Die roten Overalls und Dali-Masken sind zurück: Tokio, Rio, Helsinki und der Professor arbeiten weiter an ihrem Mega-Bankraub in Spanien. Es ist die fünfte und letzte Staffel des internationalen Netflix-Erfolgs, der spanischen Serie „Haus des Geldes“. Wie immer drängt die Zeit, eine riesige Horde an Einsatzkräften steht schon vor der Tür und innen ...

