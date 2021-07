Trauer um Modeschöpfer : Der Mann, der die Knef anzog: Uli Richter ist gestorben

Uli Richter ist tot. Der Modeschöpfer, der Hilde Knef und Lilli Palmer einkleidete, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Berlin | Er machte das Nachkriegs-Berlin wieder zur Mode-Metropole. Hildegard Knef und Fürstin Gracia Patricia gehörten zu seinen Kundinnen. Jetzt ist der Modeschöpfer Uli Richter gestorben. Der Designer und frühere Professor für Experimentelle Gestaltfindung im Bekleidungsdesign an der Hochschule der Künste verstarb am Donnerstag im Alter von 94 Jahren in ...

