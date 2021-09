Parteien : „Demokratie ist zerbrechlich“ - Promis im Wahlkampf 2021

Ein Rapper reimt: „Demokratie ist zerbrechlich; siehst du sie als selbstverständlich, Digga, das rächt sich.“ 2021 ist ein besonderes Wahljahr. Promis mischen mehr mit - und auch anders als sonst.

Berlin | Im Wahljahr 2021 scheint das Volk so gespalten wie selten, wenn man die Verteilung auf die Parteien in den Umfragen als Stimmungsbild nimmt. Viele Prominente rufen dazu auf, am 26. September wählen zu gehen. Manche werden dabei parteipolitisch konkret - und eben nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Sänger und SPD-Urgestein Roland Kaiser, FDP-Fan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.