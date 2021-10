Eklat um Davidstern : Gil Ofarim auf Hotel-Videos ohne Kette zu sehen – doch er widerspricht

Stimmen die Antisemitismus-Vorwürfe von Gil Ofarim gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels? Aufnahmen aus Überwachungsvideos stellen seine Schilderungen des Ablaufs offenbar in Frage. Der Sänger reagierte bereits.

Leipzig | Gil Ofarim wurde nach eigenen Angaben in dem Leipziger Hotel "The Westin" antisemitisch beleidigt. Nach dem Vorfall ist noch immer nicht geklärt, was genau passiert ist. Die Versionen gehen auseinander. Was geschah wirklich am Abend des 4. Oktobers? Videoaufnahmen aus Überwachungskameras wecken laut Medienberichten offenbar neue Zweifel an der Aussage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.