Theater : Daniel Craig kehrt an den Broadway zurück

Es gibt ein Leben nach dem Agenten 007. Schauspieler Daniel Craig spielt demnächst am Broadway in New York den „Macbeth“.

New York | Nach seinem Abschied als James Bond kehrt der britische Schauspieler Daniel Craig (53) an den New Yorker Broadway zurück. Craig werde gemeinsam mit Schauspielkollegin Ruth Negga (39) die Hauptrollen in einer Inszenierung von Shakespeares „Macbeth“ übernehmen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Vorstellungen sollen im März beginnen. Cr...

