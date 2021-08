Schauspieler : Daniel Craig hält nicht viel vom Vererben

Der „James Bond“-Star hat mit seinen Filmen sehr viel Geld verdient. jaetzt hat er verraten, was er mit seinem Verögen anstellen will, bevor er stirbt.

London | Der britische „James Bond“-Star Daniel Craig hat nach Interview-Aussagen nicht vor, seinen Kindern ein großes Vermögen zu vererben. „Ich will der nächsten Generation keine großen Summen zurücklassen. Ich finde Vererben ist ziemlich geschmacklos“, sagte der Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin „Candis“, aus dem britische Medien am Diensta...

