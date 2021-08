Schauspielerin : Christina Applegate macht Erkrankung öffentlich

Sie leidet an Multipler Sklerose. Schauspielerin Christina Applegate ist erkrankt und bittet um den Schutz ihrer Privatsphäre.

Los Angeles | Die US-Schauspielerin Christina Applegate („Eine schrecklich nette Familie“, „Bad Moms“) ist nach eigenen Worten an Multipler Sklerose erkrankt. Auf Twitter schrieb die 49-jährige Emmy-Preisträgerin am späten Montagabend an ihre 1,4 Millionen Follower: „Hallo Freunde. Vor ein paar Monaten wurde bei mir MS diagnostiziert.“ Es sei ein „harter Weg“, s...

