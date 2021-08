Film-Diva : Catherine Deneuve versteigert ihre Schuhe

Ihre Kleidersammlung kam schon 2018 unter den Hammer, jetzt sind die Schuhe dran: Catherine Deneuve tut Gutes.

Paris | Frankreichs Leinwandstar Catherine Deneuve (77) versteigert ihre Schuhe für einen guten Zweck. Der Erlös komme den „Restaurants des Herzens“ (Restos du Coeur) zugute, die Nahrung und Kleidung an Bedürftige verteilen, teilte das Auktionshaus Artcurial am Mittwoch in Paris mit. Versteigert werden fast 125 Pumps, Sandalen und Stiefel der bekanntesten ...

