New York : Bühnenauftritt von Meghan und Harry bei Musik-Festival

Billie Eilish, Coldplay und Ed Sheeran sind nur einige der Stars, die sich am Wochenende eine Bühne mit Prinz Harry und Herzogin Meghan teilen werden. Das Paar will in New York über Corona sprechen.

New York | Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wollen bei einem großen Musik-Festival im New Yorker Central Park am Wochenende auf die Bedeutung einer gerechteren Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus aufmerksam machen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Harry und Meghan reihen sich damit in ein riesiges Star-Aufgebot ein: Auf der ...

