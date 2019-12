Vorsichtsmaßnahme : Buckingham Palace teilt mit: Prinz Philip ins Krankenhaus gebracht

Der Ehemann von Queen Elizabeth soll einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

von dpa

20. Dezember 2019, 15:29 Uhr

London | Der britische Prinz Philip (98) ist in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden. Er werde in der Klinik King Edward VII beobachtet und behandelt, teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme seines Arztes. Der Royal soll einige Tage im Krankenhaus bleiben.





Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (93) war dafür vom englischen Norfolk in die Hauptstadt gereist, aber nicht mit der Ambulanz. In der Nähe von Norfolk hat die Queen ihren Landsitz Sandringham dort verbringen die Royals gemeinsam das Weihnachtsfest.