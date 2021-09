Vormundschaft : Britney Spears siegt über ihren Vater

13 Jahre stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. In ihrem Kampf dagegen erhielt die Sängerin zahlreiche Unterstützung. Nun stellt sich auch das Gericht auf die Seite des Pop-Stars.

Los Angeles | Für den Anwalt von Britney Spears ist es ein „großartiger Tag für Gerechtigkeit“, für den Pop-Star ein weiterer Meilenstein auf ihrem langen Weg in ein selbstbestimmtes Leben: Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears ist die 39-jährige Sängerin am Mittwoch dem Ziel „Free Britney“ einen großen Schritt näher gekommen. In einem...

