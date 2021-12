Popstar : Britney Spears feiert 40. Geburtstag mit Auslandsreise

Es geht ins Ausland: Britney Spears feiert mit der Reise an der Seite von ihrem Verlobten Sam Asghari nicht nur einen runden Geburtstag, sondern auch die neu erlangte Freiheit.

Los Angeles | Einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag teilt Britney Spears ihren Fans auf Instagram mit, dass sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari auf Reisen gehe. Sie würden sich so freuen, an diesem Freudentag zu verreisen, schrieb Spears am Mittwoch zu Fotos und kurzen Videos des Paares. Sie danke Gott, dass sie nun ins Ausland reisen könne. Spears, die am Donnerst...

