Ja-Wort mit Carrie Symonds : Briten-Premier Boris Johnson hat heimlich geheiratet

Heimliche Hochzeit in London: Der britische Premierministers Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds haben sich das Ja-Wort gegeben.

London | In einer geheimen Zeremonie hat der britische Premierminister Boris Johnson (56) seine Verlobte Carrie Symonds (33) geheiratet. Ein Regierungssprecher bestätigte am Sonntag, was mehrere britische Zeitungen bereits am Samstagabend berichtet hatten. "Der Premierminister und Carrie Symonds wurden gestern Nachmittag in einer kleinen Zeremonie in der We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.