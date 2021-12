TV-Marktanteil : Böhmermann baut 2021 stabiles Fanpublikum auf

Mit der Sendung „ZDF Magazin Royale“ siedelte der Satiriker Jan Böhmermann Ende 2020 ins öffentlich-rechtliche Hauptprogramm über. Die Bilanz nach einem Jahr kann sich sehen lassen.

Köln/Mainz | Die Satireshow „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann (40) hat in ihrem ersten kompletten Jahr im ZDF-Hauptprogramm ein stabiles Fanpublikum aufgebaut. Die in Köln produzierte Freitagabendshow habe mit 28 Ausgaben durchschnittlich 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Gesamtmarktanteil von 13 Prozent erreicht, teilte das ZDF in Mai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.